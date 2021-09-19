В Ижевске ко Дню оружейника появились новые граффити

ТАСС, 19 сентября. Сразу несколько граффити, посвященных выдающимся оружейникам, появилось на фасадах зданий в Удмуртской Республике ко Дню оружейника, который отмечается в воскресенье. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В Удмуртии функционирует несколько оружейных заводов, в том числе здесь расположены производственные площадки концерна "Калашников". Также в городе существует туристический маршрут "Ижевск - оружейная столица России", который состоит из посещения объектов, связанных с историей оружейного дела и известными личностями, внесшими вклад в укрепление обороны страны.

"Масштабный рисунок на фасаде одного из домов около Вечного огня посвящен династии Лебедевых-Чаузовых - для них концерн "Калашников" стал семейным делом. Глава семейства Николай Чаузов работает на заводе слесарем-сборщиком, его жена Лариса Чаузова до выхода на пенсию была мастером хозяйственного участка. Дело оружейников продолжили их дети и внуки", - говорится в сообщении.

На другом граффити изображен Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Удмуртии Виктор Ионов. Он работал на заводе "Ижмаш" с 1957 года, где прошел путь от мастера до директора оружейного производства. На рисунке он запечатлен вместе со своим котом.

Еще одно граффити посвящено конструктору стрелкового оружия Евгения Драгунова. Сейчас уличные художники готовятся продолжить галерею портретов исторических деятелей на многоквартирных домах. Уже готов макет изображения Андрея Дерябина, который в начале XIX века основал Ижевский оружейный завод.

День оружейника отмечается 19 сентября в соответствии с указом президента РФ от 3 декабря 2011 года. Дата празднования приурочена ко Дню памяти архангела Михаила, который с XIX века почитается как покровитель оружейников в Ижевске - одной из оружейных столиц России.