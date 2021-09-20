В рамках Года науки свыше 6,3 тыс. школьников посетили научные лаборатории Москвы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 6,3 тыс. школьников в рамках научно-просветительской акции посетили лаборатории научных и образовательных организаций Москвы. Об этом в понедельник сообщили в проектном офисе Года науки и технологий.

"17 сентября в Год науки и технологий учащиеся школ города Москвы посетили лаборатории научных и образовательных организаций, в которых ведется работа по грантам Российского научного фонда, в том числе президентской программы исследовательских проектов. В научно-просветительской акции приняли участие 6 386 школьников. Они смогли обсудить с научными сотрудниками особенности профессии ученого, воспользоваться настоящим оборудованием, а также прослушать лекции и мастер-классы", - говорится в сообщении.

В частности, школьники посетили Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Институт космических исследований РАН, Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Институт археологии РАН, Институт мировой литературы им. А. М. Горького и другие. Всего экскурсии прошли в более чем 700 научных лабораториях.

Так, коллектив Геофизического центра РАН провел лекцию, посвященную магнитному полю Земли и соседних планет, его роли в жизни человечества и важности его изучения. В Зоологическом музее Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова провели практикум по выделению ДНК. Школьники под руководством молодых ученых выделили ДНК из банана, а после занятия получили инструкцию, как повторить этот эксперимент в домашних условиях.

Сотрудники Московского авиационного института провели учащимся экскурсию по лаборатории кафедры "Проектирование и сертификация авиационной техники". Ее участники увидели реальные образцы авиационной техники: Як-40, МАИ-890, Су-27, Миг-29, Як-38, Миг-23, Ми-24 и другие. После этого ученые провели мастер-классы по 3D-моделированию, робототехнике и беспилотным летательным аппаратам.

"Сегодняшнее поколение учащихся школ не похоже на все предыдущие. Для того, чтобы сориентироваться в бесконечном информационном потоке, молодые люди опираются именно на мнение экспертов, профессионалов в своей области. Именно поэтому экскурсии в научно-образовательные организации позволяют школьникам окунуться с головой в исследовательскую среду такую, какая она есть на самом деле, и в полной мере осознать возможности для самореализации, которые дает современная наука", - сказал председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, слова которого приводятся в сообщении.

Текущий 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Задача года - привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ, а также сформировать у граждан четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.