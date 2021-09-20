СМИ: китайский аналог TikTok ограничит доступ детям до 14 лет 40 минутами в день

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 сентября. /ТАСС/. Популярная китайская соцсеть Douyin (аналог TikTok) ограничила доступ к своему приложению детям младше 14 лет до 40 минут в день. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

Отмечается, что теперь дети до 14 лет смогут пользоваться соцсетью не более 40 минут в день и только с 06:00 до 22:00. Для реализации новой политики Douyin перевела всех пользователей младше 14 лет в специальный молодежный режим.

Помимо введения ограничений по времени, в Китае намерены внимательнее подходить к содержанию видеороликов, доступных для детей. В частности, представители компании ByteDance заявили, что детям будут доступны новые приложения с образовательными материалами, такие как "интересные научно-популярные эксперименты, выставки в музеях и галереях, красивые пейзажи со всей страны."

Ограничение для пользования китайским TikTok уже не первый подобный шаг в Китае: ранее в конце августа нынешнего года власти КНР ввели жесткие меры по ограничению времени, проводимому несовершеннолетними в сетевом пространстве за онлайн-играми. Власти Китая считают, что эти меры должны "создать благоприятную атмосферу для здорового развития молодого поколения".

Приложение Douyin было разработано китайской компанией ByteDance и запущено в КНР в 2016 году. Оно позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной соцсети. На международном рынке приложение, работающее по этому же принципу, было представлено в 2017 году под брендом TikTok.