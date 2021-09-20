В Томской области в 2022 году откроются 12 мастерских по стандартам WorldSkills

ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. В колледжах и техникумах Томской области в 2022 году откроются 12 мастерских с современным оборудованием для обучения рабочим профессиям по требованиям WorldSkills. На новом оборудовании, приобретенном по нацпроекту "Образование", смогут проходить обучение более 800 человек в год, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе областной администрации.

"Благодаря новым мастерским еще больше наших студентов смогут обучаться по современным технологиям, получать практические навыки. Здесь же будут проходить переобучение и повышение квалификации уже действующие работники по 77 программам, разработанным в соответствии с современными требованиями WorldSkills. В течение учебного года в новых мастерских будут обучаться более 800 человек", - приводятся в сообщении слова начальника департамента профессионального образования Томской области Юрия Калинюка.

По данным пресс-службы, в 2022 году в колледжах и техникумах Томской области будет открыто 12 мастерских с современным оборудованием. Регион привлек на эти цели федеральные гранты в общей сумме более 60 млн рублей. Деньги поступят по федеральной программе "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".

Мастерские рассчитаны на компетенции "Кондитерское дело", "Поварское дело", "Хлебопечение", "Дошкольное воспитание", "Преподавание в младших классах", "Физическая культура, спорт и фитнес", "Добыча нефти и газа", "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики", "Промышленная механика и монтаж", "Геопространственные технологии", "Сборка корпусов металлических судов", "Эксплуатация грузового и речного транспорта". Они появятся в Колпашевском социально-промышленном колледже, Томском государственном педагогическом колледже, Томском политехническом техникуме и Томском техникуме водного транспорта и судоходства.

Всего с 2019 года в пяти техникумах региона уже создано 37 мастерских по таким направлениям, как здравоохранение, строительство, информационные технологии, сфера услуг и сельское хозяйство. Государственные инвестиции, вложенные в оснащение мастерских за три года, составили почти 270 миллионов рублей.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году.