В центре "Фобос" предупредили о сильных ливнях на юге России 20 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сильные ливни пройдут в Новороссийске, Геленджике и Краснодаре во вторник. Выпадет 93-142% месячной нормы, возможны подтопления, а также формирование смерчей и выпадение града диаметром до 3 см в отдельных районах, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Во вторник в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В результате прохождения холодного атмосферного фронта на Кубани прольются ливневые дожди с грозами и шквалом в порывах ветра до 20 м/с. Самые сильные осадки прогнозируются в Новороссийске - 78,3 мм, из которых в период с 07:00 до 11:00 двумя мощными залпами прольется 48,7 мм", - рассказал он.

По словам Тишковца, общее количество осадков в Новороссийске за световой день может составить 142% месячной нормы, что может привести к существенным подтоплениям.

"Также много осадков ожидается в Геленджике - 64,3 мм и Краснодаре - 38 мм (норма сентября - 41 мм) или до 93% от всего месячного объема", - отметил метеоролог.

Тишковец сообщил, что в восточной акватории Черного моря велика вероятность возникновения смерчей и града диаметром до одного-трех см. "Вечером ненастье ослабеет и прекратится. Будьте осторожны", - предупредил он.