Более 7 млн человек в России сделали прививку от гриппа

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 7 млн россиян уже сделали прививку от гриппа. Это 4,97% от численности населения страны, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"В настоящее время Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 20 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 7 млн человек, что составляет 4,97% от численности населения страны", - говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что на 37-й неделе 2021 года на территории России отмечался умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, в основном обусловленный респираторными вирусами негриппозной этиологии.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.