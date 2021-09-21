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Более 7 млн человек в России сделали прививку от гриппа

Как сообщили в Роспотребнадзоре, это 4,97% от численности населения страны

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 7 млн россиян уже сделали прививку от гриппа. Это 4,97% от численности населения страны, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"В настоящее время Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 20 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 7 млн человек, что составляет 4,97% от численности населения страны", - говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что на 37-й неделе 2021 года на территории России отмечался умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, в основном обусловленный респираторными вирусами негриппозной этиологии.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

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Россия
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