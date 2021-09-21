В Москве в 2021 году благоустроили почти 4 тыс. дворов жилых домов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 4 тыс. дворовых территорий жилых домов благоустроили в столице в 2021 году, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Завершены масштабные работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, они прошли на почти 4 тыс. объектов общей площадью более 4,2 тыс. га. Во дворах заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары и пешеходные дорожки", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали существующие и установили новые детские площадки, поставили удобные лавочки и опоры освещения с энергосберегающими лампами.

Осенью в обновленных дворах пройдут мероприятия по озеленению: запланировали высадку деревьев и кустарников.

Бирюков напомнил, что в 2011-2016 годах все столичные дворы, а их более 24 тыс., привели в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование дворовых территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.

Также глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, вносят рациональные предложения. Доброй традицией стало проведение ежегодного конкурса на лучший московский двор, отметил Бирюков.