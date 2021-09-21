В Казахстане выявили циркуляцию эта-штамма коронавируса

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана выявило на территории республики циркуляцию эта-штамма коронавируса. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

"По итогам секвенирования 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов "дельта" (индийский штамм) - 57 (59,4%), "альфа" (британский) - 24 (25%), уханьский коронавирус - 10 (10,4%) и "эта" (нигерийский) - 5 (5,2%). Циркуляция эта-штамма установлена в четырех регионах: Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях и Нур-Султане", - написал Цой на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что о появлении эта-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. "По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 15 сентября эта-штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ относится к штаммам, требующим наблюдения", - пояснил министр. По его словам, клиническими проявлениями этого штамма вируса являются высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждены 864 955 случаев инфицирования коронавирусом, 793 903 пациента выздоровели, 10 810 человек умерли. Население республики составляет 19 млн человек.

ВОЗ внесла штамм "эта" в свой мониторинговый список в качестве "варианта, вызывающего озабоченность" (VOI). Штаммы группы VOI, как пояснили в ВОЗ, представляют собой варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии.