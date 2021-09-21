Международные учения противоэпидемических бригад пройдут 11-15 октября в Казани

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении с 11 по 15 октября в Казани международных учений по реагированию на ЧС санитарно-эпидемиологического характера. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства.

"В мероприятии примут участие около 100 человек из стран СНГ, Европы, а также представители Всемирной организации здравоохранения. В программе - отработка алгоритмов совместного реагирования на вспышку инфекции, которая может перейти в пандемию. Такие навыки особенно важны в условиях сохраняющейся угрозы распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Организатором выступит Роспотребнадзор. Делегаты смогут воспользоваться упрощенным порядком ввоза техники и оборудования, необходимых для проведения учений. Учения пройдут с использованием современных мобильных и переносных лабораторий и станут первым крупномасштабным международным мероприятием по реагированию на инфекционные угрозы на евразийском пространстве.