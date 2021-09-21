Женщина проголосовала в Москве за пять минут до родов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Женщина проголосовала на выборах депутатов Госдумы в Москве за пять минут до родов. Об этом сообщил ТАСС во вторник зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На избирательный участок в родильном доме молодую женщину привезли на сносях, она прямо настаивала на голосовании. Весь медперсонал ей предлагал: роди сначала, потом успеешь проголосовать. Но она настояла на своем, проголосовала, а через пять минут у нее мальчик родился, назвали Сережей. Сейчас у них все хорошо, мама и ребенок здоровы", - сказал Реут, уточнив, что ребенок появился на свет 19 сентября.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Также участки были открыты в местах временного пребывания избирателей, они располагались в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. По федеральному избирательному округу итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.