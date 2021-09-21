Глава Минздрава Украины допустил возможность принудительной вакцинации от коронавируса

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допускает, что в стране возможна принудительная вакцинация от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV .

"Сегодня вакцина доступна для всех, и вакцинация является добровольной. Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", - сказал министр.

По его словам, применение принудительной вакцинации к отдельным группам населения предусмотрено в законе "О защите населения от инфекционных болезней". Ляшко не конкретизировал, кого может коснуться принудительная вакцинация. Но, как полагают наблюдатели, речь идет об учителях, врачах, работниках торговли, сферы обслуживания, социальных работниках.

По данным Минздрава, за минувшие сутки на Украине 108 736 человек вакцинировались от COVID-19. С начала кампании привито 6 366 925 человек, из них две дозы получили - 5 198 661 человек. Население Украины составляет чуть более 41 млн человек.

Коронавирус наступает

В настоящее время число заболевших превышает уровень эпидемической безопасности (75 заболевших на 100 тыс. жителей) в 22 областях страны и в Киеве. Этот уровень не превышен только в Закарпатской и Кировоградской областях. При этом самый высокий показатель в Черновицкой области (338 заболевших на 100 тыс.), Луганской (331), Тернопольской (221), Одесской (162), Киеве (157).

За последние сутки в стране подтверждено 5 159 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы 1 086 человек, выздоровели 2 156 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

На 21 сентября на Украине зафиксирован самый высокий с июня показатель смертности от ковида за сутки - 137 человек. 2 июня число умерших пациентов составило 158 человек.

С начала эпидемии на Украине перенесли ковид 2 355 805 человек, скончались 55 056 пациентов, выздоровели 2 233 573 человека.