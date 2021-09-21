Извержение вулкана не нарушило работу аэропортов на Канарах

МАДРИД, 21 сентября. /ТАСС/. Извержение вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) пока не нарушило работу аэропортов в регионе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе канарского отделения оператора аэропортов Испании.

"Все аэропорты Канарских островов, в том числе Пальмы, работают, а все запланированные рейсы вылетают без каких-либо помех", - пояснили в пресс-службе. Там добавили, что пока не было зафиксировано никаких серьезных происшествий. В пресс-службе оператора подчеркнули, что извержение в настоящий момент не затрагивает деятельность воздушных гаваней Канарских островов.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили более 150 домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек.

Пока никто не пострадал. Сейчас власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.