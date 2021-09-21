Число обманутых дольщиков в Москве сократилось более чем на 6 тыс. с начала 2020 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Права 6 087 обманутых дольщиков восстановили в Москве с 1 января 2020 года, сейчас в городе остается порядка 9 тыс. пострадавших граждан - участников долевого строительства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

"С 1 января 2020 года в Москве восстановлены права 6 087 обманутых дольщиков. Несмотря на пандемию, 2020 и 2021 годы стали рекордными по вводу в эксплуатацию объектов дорожной карты за последнее время. <...> Сейчас число пострадавших граждан в Москве составляет порядка 9 000 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2020 и 2021 годах введены в эксплуатацию 56 корпусов в проблемных объектах - 34 корпуса в 2020 году, 22 корпуса с начала 2021 года. В 2020 году восстановлены права 2 892 обманутых дольщиков, в 2021 году - 3 195 граждан.

"Строительная отрасль в 2020 и 2021 годах столкнулась с серьезными проблемами - пандемией коронавируса и ростом цен на стройматериалы. Тем не менее, благодаря принимаемым правительством Москвы мерам количество обманутых дольщиков планомерно снижается. Введены в эксплуатацию такие крупные долгострои, как первая очередь "Царицыно", "Марьино град", "Спортивный квартал". Сданы два последних дома АО "СУ-155" в Москве - в Новых Черемушках и Северном Чертанове", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

В комитете добавили, что для восстановления прав обманутых дольщиков используются различные механизмы. Жилые корпуса достраиваются городскими застройщиками, в том числе Московским фондом защиты прав дольщиков, застройщики завершают строительство своими силами или привлекаются сторонние инвесторы. Кроме того, в некоторых случаях принимается решение о строительстве компенсационных домов.

В новость внесена правка (11:26 мск) - передается с уточнением в заголовке, "с начала 2020 года"