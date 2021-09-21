В Москве за два дня в разных районах выпало до 60% месячной нормы осадков

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бригады и спецтехника Мосводостока круглосуточно дежурят в местах возможного скопления воды. За два дня в разных районах столицы выпало до 38 мм осадков, что составляет почти 60% месячной нормы, сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Городская водосточная сеть справляется с объемом осадков. За два дня в разных районах столицы выпало до 38 мм осадков, что составляет почти 60 процентов месячной нормы. В местах возможного скопления воды круглосуточно дежурят бригады и спецтехника Мосводостока, специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся во вторник и в среду. В городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с. Сообщить о подтоплениях москвичи могут в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону: +7 (495) 657-87-03. В случае скопления воды около дома можно отправить заявку в управу района, в префектуру округа или через единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.