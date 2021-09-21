Отопление включили почти во всех жилых домах и социальных учреждениях Подмосковья

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Отопление подключили почти в 100% жилых домах и социальных учреждениях Подмосковья. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов во вторник.

"Мы начали отопительный сезон 13 числа (сентября - прим. ТАСС). На сегодняшний момент подготовили все объекты теплоснабжения, энергетики, то есть у нас запущены в области все котельные. <…> Тепло пришло сегодня в 99,9% объекты социальной сферы и 99,4% многоквартирных домов", - сказал Хромушин.

Он отметил, что технологически срок включения отопления составляет от пяти до семи суток.

"Сегодня у нас в Московской области 233 дома находятся на контроле у глав. Это там, где нет отопления. Это всего 18 муниципалитетов. Значит, в течение сегодняшних суток все эти работы надо завершить с тем, чтобы у людей было тепло", - добавил Хромушин.