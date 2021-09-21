Лукашенко назвал демографическим ориентиром Белоруссии семьи с минимум тремя детьми

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить снижения уровня рождаемости в республике, и отметил, что в семьях должно быть как минимум трое детей. Об этом сообщило во вторник издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, нам крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости. Мою принципиальную позицию вы знаете: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей", - приводит издание слова Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

По его словам, многодетные семьи - "основной демографический ориентир" в республике, и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для белорусского общества.

Лукашенко пояснил, что в стране сформирован пакет социальных мер, который включает пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах. В 2020 году на эти цели было потрачено 4,7 млрд белорусских рублей (около $1,8 млрд). "В этом году - не менее 5 млрд, огромные деньги. Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных - это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка", - заявил Лукашенко.

По его словам, программой семейного капитала, которая работает с 2015 года, воспользовались более 100 тыс. многодетных семей. "Жизнь показывает, что мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тыс.", - отметил белорусский лидер. По его словам, программа работает эффективно, а значит, ее надо развивать дальше. Он добавил, что, несмотря на то, что страна переживает на самый простой период для экономики, власти должны принять дополнительные меры для защиты интересов многодетных семей.