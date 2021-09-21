Миграционный центр в Красногорске закроют в ноябре

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Единый миграционный центр Московской области, находящийся в населенном пункте Путилково в Красногорске, закроют в ноябре. Учреждение будет располагаться в другом месте. Об этом сообщил во вторник на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов зампред правительства - руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

"Мы подобрали новую удобную площадку для оформления патентов. В ноябре мы должны переехать на новую площадку, и миграционный центр в Путилково перестанет работать", - сказал Каратаев. Он не уточнил, где будет расположен миграционный центр.

В августе глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву, в котором просил проинформировать СПЧ о переносе Единого миграционного центра из деревни Путилково в связи с жалобами местных жителей. До этого в СПЧ поступило обращение, которое подписали более 4 тыс. человек, с жалобами "на поведение и даже преступления мигрантов".