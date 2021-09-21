Всероссийский форум профориентации "Проектория" открылся в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория" открылся во вторник в Ярославле, форум собрал на одной площадке около 400 школьников и 100 педагогов, еще более 5 тыс. участников примут участие в работе "Проектории" дистанционно, передает корреспондент ТАСС.

"Министерство просвещения разрабатывает концепцию государственной системы по сопровождению профессионального самоопределения личности. Чтобы этот документ был максимально полезным, работал на благо каждого ребенка, где бы он ни жил, как раз важны идеи, озвученные самими школьниками и родителями, педагогами и работодателями. Только сообща мы сможем определить оптимальный вариант, чтобы дети могли получить знания и навыки для перспективных профессий", - обратился к школьникам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В этом году главной темой форума стало развитие навыков проектного менеджмента. Участники должны будут собрать команду, разработать и представить решение одной из актуальных для Ярославской области задач. Также для школьников будут проводиться профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины. Для участников будут подготовлены интерактивные программы и танцевальный баттл роботов.

Форум будет проходить с 21 по 23 сентября, в течение этих дней перед школьниками выступят представители ОАО "РЖД", ГК "Росатом", Исторического парка "Россия - Моя История", Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение), Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского детского центра "Смена", ГК "Роскосмос" и Московского педагогического государственного университета.

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России.