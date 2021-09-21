МЧС РФ доставит в Лаос около 30 тыс. доз "Спутника Лайт" в качестве гуманитарной помощи

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. МЧС России доставит спецбортом около 30 тысяч доз комплектов вакцины "Спутник Лайт" в качестве гуманитарной помощи населению Лаоса. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Спецбортом МЧС России в качестве гуманитарной помощи направлено порядка 30 тысяч доз комплектов вакцины "Спутник Лайт". Помощь оказана в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - сказали в пресс-службе.​​​​

Гуманитарная помощь будет доставлена 21 сентября с поручением правительства РФ по обращению населения Лаоса.

Власти Лаоса 16 сентября продлили ограничительные меры по борьбе с ковидом до 30 сентября. Как заявил замглавы канцелярии премьер-министра страны Типпхаконе Чантхавонгса такое решение принято поскольку число случаев заболевания COVID-19 в стране продолжает расти.

В настоящий момент в стране закрыты границы, приостановлена работа ресторанов, спортивно-развлекательных и образовательных учреждений. Введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Лаосе 24 марта 2020 года.