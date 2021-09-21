Путин потребовал обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения

НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал к 2024 году обеспечить в стране полную доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах.

"К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов", - сказал глава государства во вторник на совещании по экономическим вопросам.

Он напомнил, что ранее были даны отдельные поручения до конца 2023 года ускорить работы по ликвидации свалок в черте городов. "Здесь также необходимо заложить средства в бюджет", - заметил Путин.

"Конечно, особое внимание нужно уделить вложениям в инфраструктуру, созданию новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса, по решению задач, имеющих комплексный эффект для территорий нашей страны. Все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете", - резюмировал президент.