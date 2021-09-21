В Оренбуржье детям до 16 лет запретили находиться в кинотеатрах и ТЦ без взрослых

ТАСС, 21 сентября. Власти Оренбургской области запретили детям в возрасте до 16 лет находиться в торговых центрах и кинотеатрах без сопровождения взрослых. Соответствующее изменение в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе подписал губернатор Денис Паслер. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона и правительства Оренбургской области.

"Запрещено детям в возрасте до 16 лет находиться в торгово-развлекательных центрах, моллах и кинотеатрах без сопровождения взрослых", - отмечается в сообщении.

Кроме того, до 5 октября продлен запрет на работу кальянных и проведение мероприятий с численностью более 30 человек в кафе, барах и ресторанах. В регионе также сохраняется запрет на работу общепита с полуночи до 6:00 по местному времени за исключением служб доставки и точек общепита, обслуживающих работников организаций.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона, официально зарегистрировано 74 247 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 343 - за прошедшие сутки. Выздоровели 62 579 человек, 357 - за минувшие сутки. В стационарах находятся 2 573 человека с диагнозом COVID. Умерли за все время 1 809 пациентов.