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Путин поздравил с юбилеем президента "Курчатовского института"

Президент отметил, что труды Михаила Ковальчука способствовали созданию в России перспективных научных направлений

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вы по праву входите в число исследователей, чьи фундаментальные труды и практические наработки способствовали созданию в России перспективных направлений науки и прорывных технологий, заложили основу для их эффективного развития на годы вперед", - отметил глава государства.

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В своем поздравлении Путин подчеркнул, что Ковальчука ценят как талантливого педагога, организатора и человека, наделенного большой творческой энергией. Президент также указал на вклад ученого в решение задач, стоящих перед Курчатовским институтом, отметив, что он также много сил и времени уделяет просветительской и общественной деятельности.

Ковальчук - ведущий ученый в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностки, один из идеологов и организаторов развития нанотехнологий в России. Автор и соавтор более 250 научных работ, а также 13 патентов. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Имеет почетную грамоту и благодарность правительства России. Президент НИЦ "Курчатовский институт", член-корреспондент Российской академии наук, 21 сентября он отмечает свой 75-летний юбилей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКовальчук, Михаил Валентинович
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