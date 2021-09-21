Путин поздравил с юбилеем президента "Курчатовского института"

"Вы по праву входите в число исследователей, чьи фундаментальные труды и практические наработки способствовали созданию в России перспективных направлений науки и прорывных технологий, заложили основу для их эффективного развития на годы вперед", - отметил глава государства.

В своем поздравлении Путин подчеркнул, что Ковальчука ценят как талантливого педагога, организатора и человека, наделенного большой творческой энергией. Президент также указал на вклад ученого в решение задач, стоящих перед Курчатовским институтом, отметив, что он также много сил и времени уделяет просветительской и общественной деятельности.

Ковальчук - ведущий ученый в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностки, один из идеологов и организаторов развития нанотехнологий в России. Автор и соавтор более 250 научных работ, а также 13 патентов. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Имеет почетную грамоту и благодарность правительства России. Президент НИЦ "Курчатовский институт", член-корреспондент Российской академии наук, 21 сентября он отмечает свой 75-летний юбилей.