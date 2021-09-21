Самарские власти ограничат плановые госпитализации и работу заведений общепита

САМАРА. 21 сентября. /ТАСС/. Власти Самарской области введут новые ограничения по плановым госпитализациям и консультациям узких специалистов из-за напряженной обстановки с коронавирусом в регионе. Кроме того, планируется ограничить работу организаций общепита, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Министр здравоохранения региона Армен Бенян вышел с предложением о приостановке консультаций узких специалистов и плановых госпитализаций. Это не коснется больных онкологического и сердечно-сосудистого профилей, а также тех категорий, которые будут определены отдельным приказом областного Минздрава", - говорится в сообщении.

При этом экстренная помощь будет оказываться в том же порядке. Бенян отметил, что ограничения вводятся для профилактики заражения в отделениях. "Кроме того, нам необходимо высвободить часть медработников для того, чтобы направить их в COVID-госпитали и сосредоточить на неотложной помощи", - цитирует пресс-служба регионального министра здравоохранения. Его инициатива была поддержана.

Помимо этого, работа ресторанов, кафе и других организаций общепита будет ограничена: с 21:00 до 06:00 им разрешается работать при заполняемости залов до 50%. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что в случае несоблюдения ограничений будут приниматься "более жесткие меры".

Кроме того, несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры и фудкорты в них без сопровождения взрослых или законных представителей.

За последние сутки в регионе было зафиксировано 524 случая заражения коронавирусом - это максимум для области за всю пандемию. По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 21 сентября в регионе зарегистрировано порядка 100,1 тыс. случаев заражения инфекцией. Медики вылечили более 83 тыс. человек, еще около 3,7 тыс. пациентов скончались.