Лидер Филиппин назвал нехватку вакцин от ковида в бедных странах искусственно созданной

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте считает нехватку вакцин против коронавируса для бедных и развивающихся стран искусственно созданной. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое было показано на проходящих во вторник общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

По его словам, "существует искусственно созданное отсутствие вакцин, опустошающее бедные страны". "Богатые государства запасаются жизненно важными вакцинами, в то время как бедные страны ждут [их] небольшое количество, - уверен президент Филиппин. - Сейчас говорят о бустерных прививках, в то время как развивающиеся страны полагаются на половинные дозы". "Это невероятно шокирует и должно быть осуждено, поскольку это эгоистичный поступок, который нельзя оправдать ни рационально, ни морально", - подчеркнул Дутерте.

Президент Филиппин считает, что эта пандемия не закончится, если вирус не будет побежден повсюду. "Вакцины - ключ к достижению этого, - продолжил он. - Вот почему Филиппины выделили один миллион долларов фонду [механизма] COVAX ["Ковакс"], это наш скромный вклад в коллективную борьбу с коронавирусом".

Между тем Дутерте призвал партнеров полностью поддержать COVAX и укрепить другие механизмы сотрудничества. "Нам это нужно, чтобы спасти больше жизней, <...> помочь обеспечить восстановление мировой экономики", - пояснил он.

Система кафала

Дутерте призвал к ликвидации системы кафала, которая используется для мониторинга рабочих-мигрантов, работающих в основном в строительном и домашнем секторах в странах Персидского залива.

По словам Дутерте, несмотря на реформы, "система кафала должна быть упразднена <...> во имя справедливости". "Миллионы филиппинцев работают за границей в самых тяжелых и бесчеловечных условиях, - отметил он. - Мы призываем к упразднению всех структур, допускающих эксплуатацию и угнетение рабочих-мигрантов". "Система кафала - одно из таких чудовищ, которое приковывает слабых, отчаявшихся и безмолвных к существованию в невообразимых страданиях, ничто не может оправдать дальнейшее существование этой несправедливой системы", - уверен Дутерте.

"Филиппины стремятся к укреплению партнерских отношений для защиты прав филиппинцев и полной реализации потенциала нашей страны, - продолжил он. - Мы имеем в виду партнерство, которое уважает свободу воли наших людей".

Система кафала требует, чтобы у каждого работника был спонсор - гражданин или компания - в принимающей стране. По мнению правозащитных организаций, это дает спонсорам контроль над занятостью и иммиграционным статусом рабочих, делая их уязвимыми для эксплуатации.

Борьба с изменением климата

Дутерте призвал развитые страны к безотлагательным действиям по борьбе с изменением климата.

По его словам, самая большая несправедливость заключается в том, что "те, кто больше всего страдает, меньше всего ответственны за этот экзистенциальный кризис". "Мы призываем к безотлагательным действиям по борьбе с изменением климата, особенно тех, кто действительно может склонить чашу весов, - продолжил Дутерте. - Развитые страны должны выполнить свои давние обязательства в отношении финансирования борьбы с изменением климата, передачи технологий и создания потенциала в развивающихся странах". "Это моральное обязательство, которого нельзя избежать", - уверен он.

"Сейчас мы находимся на критическом переломном этапе, когда бездействие ведет к катастрофическим последствиям для всего человечества", - считает Дутерте. Он подчеркнул, что Филиппины принимают на себя свою долю ответственности и внесут свой вклад в предотвращение этой коллективной катастрофы. "Мы представили наш первый определяемый на национальном уровне вклад с целью сократить выбросы парниковых газов на 75% к 2030 году, - напомнил он. - Я издал мораторий на строительство новых угольных электростанций и распорядился изучить вариант использования ядерной энергии".

Дутерте подчеркнул, что этот вклад окажется бесполезным, если крупнейшие загрязнители решат вести свой бизнес как обычно. "Переход нашего мира к зеленой экономике не должен происходить за счет экономической жизнеспособности развивающихся стран, - сказал он. - Этого просто не может быть, иначе это была бы очередная пародия на справедливость".