В Мельбурне пятый день подряд продолжаются акции протеста против санитарных ограничений

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотни протестующих вновь вышли в среду на улицы Мельбурна (штат Виктория) для участия в акциях и пикетах против санитарных ограничений и обязательной вакцинации. Как сообщила вещательная корпорация ABC, несколько человек арестованы.

По оценкам полиции штата, не менее 1 тыс. человек вышли на улицы мегаполиса для того, чтобы принять участие в очередной акции против санитарных ограничений. Они прошли по главным улицам и собрались в здании военного мемориала, где были заблокированы значительными силами полиции. Протестующие несли плакаты с призывами прекратить изоляцию и выкрикивали лозунги с требованием отменить требование об обязательной вакцинации.

Согласно распоряжению полиции штата, воздушное пространство над мемориалом было закрыто для вертолетов и дронов СМИ, журналистам также запретили проходить за оцепление. Всем протестующим стражи порядка предложили мирно разойтись по домам, пригрозив оставшимся арестом.

Протесты во втором по величине городе Австралии начались 18 сентября из-за жестких ограничений, введенных властями региона в отношении сотрудников строительной отрасли. По решению штата, строители должны в течение ближайших дней сделать по меньшей мере одну прививку против коронавируса, чтобы вернуться к работе. После нескольких стычек протестующих с полицейскими правительство Виктории приняло решение приостановить работу всех строительных площадок на две недели, чтобы их работники могли сделать прививки. В результате тысячи работников отрасли с понедельника были отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В Австралии, население которой составляет 25,7 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 25 января 2020 года. На данный момент общее число инфицированных в стране превысило 88,5 тыс., умерли 1 180 заболевших.