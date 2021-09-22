Кабмин продлил упрощенный порядок назначения инвалидности до 1 марта 2022 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство России продлило до 1 марта следующего года упрощенный порядок назначения инвалидности, а также оформления справок для граждан, пострадавших на производстве. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в среду пресс-служба кабмина.

"Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, - поясняется в сообщении. - Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы".

При этом все необходимые документы, в том числе для обеспечения техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Одновременно до 1 марта 2022 года продляется упрощенный порядок оформления документов для получения страховых выплат гражданам, пострадавшим на производстве или имеющим профессиональные заболевания. При этом они также могут не посещать лично бюро медико-социальной экспертизы. Данный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной степени утраты трудоспособности на следующие полгода. Кроме того, без личного посещения бюро пострадавшему назначается или продлевается программа реабилитации. Вся информация поступает через систему электронного межведомственного взаимодействия, а готовые документы направляются заказным письмом.

Как напомнили в пресс-службе правительства, временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса. Срок их действия заканчивался 1 октября этого года.