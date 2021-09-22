Кабмин выделил дополнительно почти 3 млрд рублей на выплаты медикам, заразившимся ковидом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направляет еще 2,9 млрд рублей на специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогают больным с коронавирусом. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила в среду пресс-служба кабмина.

"На специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогают больным с коронавирусом, дополнительно выделяется 2,9 млрд рублей. <...> В 2021 году на страховые выплаты медработникам уже было направлено около 12,5 млрд рублей. Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе кабмина, согласно указу президента РФ Владимира Путина, подписанному в мае прошлого года, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые, помогая больным с коронавирусом, заразились сами.

О намерении выделить средства Мишустин сообщил 16 сентября на заседании правительства. Тогда он отметил, что медики "продолжают оказывать помощь пациентам с коронавирусом по всей стране, это напряженная и ответственная работа".