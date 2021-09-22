Новому зданию МЧС в Вологде предложили присвоить имя Евгения Зиничева

ВОЛОГДА, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил присвоить имя трагически погибшего главы МЧС России, Героя России Евгения Зиничева возводимому в Вологде зданию главного управления МЧС по области. Об этом губернатор сообщил на своей странице в "ВКонтакте" после посещения объекта.

Зиничев погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу. Временное исполнение обязанностей главы МЧС возложено на первого замглавы ведомства Александра Чуприяна.

"Строительство здания в прошлом году на нашей встрече согласовал Евгений Зиничев. Недавно, к сожалению, его не стало. Евгений Николаевич ушел от нас настоящим героем, погиб, спасая человека. Предложил начальнику областного управления МЧС Василию Балчугову присвоить новому зданию имя экс-министра, Героя России Евгения Зиничева. У Евгения Николаевича вологодские корни - его бабушка и отец родом из Белозерского района, Вологодчину он называл малой родиной", - сообщил Кувшинников на своей странице во "ВКонтакте" в среду после посещения строящегося объекта.

Объект будет включать в себя отдельный пост пожарной охраны, Центр управления в кризисных ситуациях и административные служебные помещения главного управления. Работы выполнены на 14%, обустраивают фундамент, дренаж, проводят канализацию, выполняют земляные работы, добавил губернатор.

По словам начальника ГУ МЧС по области Василия Балчугова, возводимая пожарно-спасательная часть будет прикрывать пять районов Вологды и часть территории Вологодского района. Расположенный поблизости Белозерский путепровод позволит сократить время реагирования и быстро выходить на федеральные трассы. В здании будут располагаться Центр управления в кризисных ситуациях и Центр космического мониторинга, а также административное здание главного управления области. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.