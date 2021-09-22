ВОЗ предупредила о грозящей Афганистану гуманитарной катастрофе

ЖЕНЕВА, 22 сентября. /ТАСС/. Система здравоохранения Афганистана находится на грани коллапса, и если не предпринять срочных шагов по решению этой проблемы, то страна столкнется с гуманитарной катастрофой. Об этом говорится в распространенном в среду в Женеве совместном заявлении, с которым выступили по итогам своего визита в Афганистан генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандхари.

"Система здравоохранения Афганистана находится на грани коллапса. Если не будут предприняты срочные действия, страна неминуемо столкнется с гуманитарной катастрофой", - отмечается в документе.

В ходе поездки в Афганистан Гебрейесус и аль-Мандхари встретились "со старшими членами руководства" движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также с партнерами из структур ООН, работниками здравоохранения и пациентами. Как подчеркивается в заявлении, ВОЗ действует "на основе ооновских принципов нейтральности и независимости" и участвует в диалоге в целях поиска решений, которые позволят ей продолжать оказание помощи "миллионам ни в чем не повинных афганцев, затронутых десятилетиями конфликта".

В организации констатировали, что сокращение донорской поддержки крупнейшему проекту страны в сфере охраны здоровья "оставило тысячи учреждений здравоохранения без финансирования медицинских поставок и зарплат для персонала". Многие из них сократили свою деятельность или закрылись. Только 17% учреждений в настоящее время полностью готовы к работе.

Девять из 37 больниц для пациентов с коронавирусом закрылись. В целом сокращена работа по борьбе с коронавирусом по всем направлениям, включая эпидемиологическое наблюдение, тестирование и вакцинацию. В последние недели уменьшились темпы прививочной кампании, и 1,8 млн доз вакцин от COVID-19 остаются неиспользованными. "Необходимо предпринять быстрые меры по применению этих доз в ближайшие недели и работать в направлении охвата вакцинацией по меньшей мере 20% населения к концу нынешнего года", - считают в ВОЗ. В организации подчеркивают также необходимость сохранения доступа афганских женщин к образованию, охране здоровья и работе в сфере медицины. Закрытие в стране медицинских учреждений и сокращение медицинского персонала из числа женщин приводит к тому, что афганки "не решаются обращаться за лечебной помощью".

Гебрейесус и аль-Мандхари подтвердили в заявлении "долгосрочную приверженность ВОЗ продвижению здравоохранения для всех афганцев".