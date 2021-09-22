Замглавы МИД Судана: частный сектор страны заинтересован в российской вакцине "Спутник V"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Частный сектор Судана заинтересован в сотрудничестве с Россией и получении вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в среду на онлайн-пресс-конференции замглавы МИД Судана Мохаммад Шариф.

"Наш частный сектор в Судане заинтересован в том, чтобы сотрудничать с российскими медицинскими властями и, в частности, получить российскую вакцину "Спутник V", - сказал он.

По его словам, в Судане используют опыт России в борьбе с пандемией. "Есть широкое поле для развития сотрудничества в этой сфере между нашими странами", - добавил замглавы МИД.