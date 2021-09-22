Ректором Университета им. Герцена назначен председатель комитета образования Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Ректором Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена) назначен председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

"Сергей Тарасов покидает пост председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. С сегодняшнего дня он назначен ректором РГПУ им. Герцена", - говорится в сообщении.

Тарасов - доктор педагогических наук, профессор. "С сегодняшнего дня приступаю к работе в должности ректора РГПУ им. А. И. Герцена - учреждения, выпускником которого являюсь и с которым во многом связан мой профессиональный путь. Благодарен системе образования Ленинградской области, в которой проработал много лет. Планирую и дальше делать все возможное для ее процветания", - написал он на своей странице в Instagram.

3 августа бывший ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Богданов был освобожден от должности в связи с истечением трудового договора.