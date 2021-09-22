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Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области превысила эпидемиологический порог на 22%

Случаев гриппа в регионе не зафиксировали

ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ в Тюменской области по итогам прошлой недели оказался выше порогового уровня на 22%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"В Тюменской области показатель заболеваемости ОРВИ выше недельного порогового уровня на 22%. Свыше 57% случаев ОРВИ пришлось на детей до 14 лет", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора добавили, что случаев гриппа в регионе не зафиксировано.

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