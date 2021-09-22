В Нижегородской области прививку от коронавируса сделали более 1 млн человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали более 1 млн жителей, сообщил в среду на своей станице в Instagram замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"В Нижегородской области привились от коронавируса 1 001 544 человека", - написал министр.

Всего в регионе проживают около 3,2 млн человек.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области с начала пандемии коронавируса выявили почти 165 тыс. случаев заражения инфекцией, 151,8 тыс. человек выздоровели, 6,3 тыс. умерли.

В регионе введен масочно-перчаточный режим и запрет работы заведений общепита в ночное время за исключением работы на вынос. Посещение массовых мероприятий, в том числе дельфинариев, аквапарков, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, возможно при предъявлении оригинала сертификата о вакцинации, теста ПЦР или справки о наличии антител. Несовершеннолетние могут посещать массовые мероприятия только в сопровождении взрослых, имеющих вышеуказанные документы. Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.