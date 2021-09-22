Алтайский губернатор заявил о самой низкой за 30 лет обеспеченности региона врачами

БАРНАУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Алтайский край, где не хватает 5,5 тыс. врачей и среднего медперсонала, достиг самой низкой за 30 лет обеспеченности медицинскими кадрами. Дефицит медработников продолжает нарастать, заявил губернатор региона Виктор Томенко на заседании правительства в среду.

"Обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения в 2020 году в крае самая низкая за последние 30 лет: 36 - это самая низкая цифра в крае, даже в 90-е годы она была 38,4. Сейчас упала, и тренд на снижение идет. На месте стоит обеспеченность средним медперсоналом. Всего лишь 8 тыс. врачей, а надо на 1,5 тыс. больше было бы иметь, а среднего медперсонала 21 тыс. 200, а надо бы 25 тыс. 200. <…> Мы не можем быть удовлетворены этими результатами", - сказал Томенко.

Он подчеркнул, что 2 тыс. медработников в крае пенсионного возраста, и они слабо мотивированны к работе. "Люди продолжают выбывать из профессии, все наши усилия направлены на то, что мы пытается этот отток как-то компенсировать, и пока это слабо компенсируется. Год от года уменьшается количество врачей, численность населения края тоже уменьшается. Мы видим, что на 10% снизилось число участковых терапевтов, на 5% - педиатров", - подчеркнул Томенко.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в настоящее время укомплектованность участковыми терапевтами составляет 69%, а педиатрами - 78%. Также он отметил дефицит врачей узких специальностей в межрайонных медицинских центрах. По его данным, в 2020 году отток среди среднего медперсонала из края составил 337 человек. Министр связывает это с убытием сотрудников в другие регионы с более высокими зарплатами, частные медклиники и сферу косметологии.

В здравоохранении Алтайского края работает более 8 тыс. врачей и около 22 тыс. средних медицинских работников.