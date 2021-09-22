Добровольцы "Чистой Арктики" в Якутии отгружают первые тонны металлолома на переплавку

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Разгрузка собранных добровольцами на побережье Якутии более 400 тонн металлолома началась в среду. Лом отправят железной дорогой для переплавки в Комсомольск-на-Амуре, сообщает пресс-центр акции "Чистая Арктика".

"Сегодня в Якутии приступили к разгрузке металлолома, собранного в Тикси на масштабных работах волонтерами "Чистой Арктики". В грузовой терминал "Нижний Бестях" баржей "М-53" доставили порядка 435 тонн. После разделки и брикетирования металлолом будет погружен в контейнеры и железной дорогой доставлен в Комсомольск-на-Амуре для дальнейшей переплавки", - говорится в сообщении.

Всего за полтора месяца активной реализации проекта добровольцы "Чистой Арктики" очистили свыше 60 га земли, вывезли 600 тонн металлолома, 150 куб. м пластика и почти 3 тыс. жестяных бочек. Масштабные уборки готовятся в Коми, Карелии, Мурманской и Архангельской областях. Работает экспедиция на Новой Земле.

"Речникам пароходства вдвойне приятно участвовать в таком проекте, так как идея по очистки Арктики принадлежит коллегам - капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда России Геннадию Антохину. В будущем мы, конечно, будем продолжать эту работу, проводить уборку во всех арктических районах республики. Будем отслеживать, куда этот металл пойдет. Ведь особенность "Чистой Арктики" в том, что это проект полного цикла", - заявил глава Ленского объединенного речного пароходства Сергей Ларионов, чьи слова приводятся в сообщении.

Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа "Чистая Арктика" получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.