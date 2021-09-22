В АТОР не считают, что спрос на вакцинные туры за рубеж среди россиян будет массовым

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спрос на вакцинные туры за рубеж среди россиян на данный момент умеренный и не будет массовым. Об этом в среду заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Дождь" (признан в России СМИ, выполняющими функции иностранного агента - прим. ТАСС).

"Спрос очень умеренный. Это именно те граждане, которым нужно вернуться в Европу к своим родственникам. В этой ситуации это не будет что-то очень массовое", - сказал он.

Горин также отметил, что большинство российских граждан, которые вакцинированы отечественным препаратом, сейчас задумываются о ревакцинации "и здесь они тоже рассматривают и зарубежные аналоги вакцинации".

Чаще всего для вакцинации предлагается безвизовая Сербия. Авиасообщение с ней открыто. Посетившие эту страну иностранцы могут привиться вакцинами Pfizer/BioNTech , AstraZeneca и Sinopharm. Вакцинные туры в Сербию длятся в среднем три дня и, как правило, включают перелет, проживание в отеле, питание, трансфер и медицинскую страховку. Стоимость путевок без авиаперелета составит примерно от 13 тыс. рублей, с авиаперелетом - от 49 тыс. рублей.

Туроператоры также предлагают вакцинные туры в Германию. Прививка одной дозой двухкомпонентной вакцины Pfizer/BioNTech в Мюнхене стоит €580 с человека, прививка однокомпонентной вакциной Johnson&Johnson в Баден-Бадене - €870 с человека. В стоимость входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Перелет, проживание и услуги переводчика оплачиваются отдельно. Для посещения страны необходима действующая шенгенская виза.

Туроператоры ежемесячно получают 10 и более заявок от желающих привиться признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами, отметили в АТОР.

Ранее помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса заявил, что организация приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V". Он призвал производителей российской вакцины провести проверку процесса изготовления препарата.