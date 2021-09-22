На восстановление cобора Парижской Богоматери собрали более €842 млн

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Жители Франции и других стран, а также различные организации направили на восстановление cобора Парижской Богоматери пожертвования в размере €842,8 млн. Об этом сообщило в среду AFP со ссылкой на генерала Жан-Луи Жоржелена, возглавляющего Общественную организацию по реконструкции кафедрального собора Парижа.

Жоржелен, выступая в комиссии по культуре Сената, подчеркнул, что такая крупная сумма "позволяет с уверенностью смотреть в будущее". Он отметил, что управление этими средствами будет проходить в обстановке гласности. Тем не менее он не сообщил никаких подробностей относительно распределения собранной суммы между видами работ по восстановлению и реставрации собора. Жоржелен пообещал, что эти сведения будут приведены после того, как будут уточнены контакты с подрядчиками.

Из полученных средств €362 млн собраны Фондом Нотр-Дам. Фондом наследия собрано еще €232 млн, Фондом "Франция" - 31 млн, а энергетическая корпорация Total пожертвовала на эти цели €100 млн. Центр исторических памятников направил в "копилку" собора €7,8 млн, а министерство культуры - около €9 млн. Фонд Беттанкур выделил организации по реконструкции €203 млн.

Ожидается, что сроки и планы работ по восстановлению собора будут объявлены в 2024 году. Генерал при этом уточнил, что планы работ на прилегающей к собору территории будут разработаны парижской мэрией и, вероятнее всего, начнутся в 2025 году. В ходе выступления Жоржелен сообщил, что стоимость предварительных работ по укреплению структур собора, которые завершились этим летом, обошлись в €164 млн.