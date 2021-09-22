Создание центра промышленной медицины начнется в Димитровграде в 2022 году

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 22 сентября. / ТАСС/. Центр промышленной медицины будет создан в городе Димитровграде Ульяновской области, работы по его формированию начнутся в 2022 году. Об этом сообщила журналистам в среду руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"С этого года наши медицинские организации, работающие в Димитровграде, вошли в основные национальные проекты в сфере здравоохранения - это прежде всего модернизация первичного звена здравоохранения. И на будущий год мы начинаем модернизацию трех поликлиник, создание центра нового производственной, промышленной медицины", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах развития системы оказания медицинской помощи в Димитровграде.

Скворцова пояснила, что он будет объединять все виды амбулаторной помощи. Ее в медицинском учреждении смогут получать как работники объектов Государственной корпорации "Росатом", так и все остальные жители Димитровграда.

Она добавила, что все медицинские организации Димитровграда объединены в единый кластер и в единое юридическое лицо. "К тому высокотехнологичному центру, на территории которого мы проводим сегодня совещание (Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России в городе Димитровграде), мы присоединили клиническую больницу 172 со всей сетью амбулаторных и неотложных скоропомощных организаций. Это очень важный шаг для выравнивания качества оказания медицинской помощи, уровня подготовки медицинских работников, потому что они все становятся членами единого медицинского сообщества", - пояснила Скворцова.

Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА - единственный в России и самый крупный в Европе комплекс замкнутого цикла ядерной медицины, в котором представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения. В центре оборудованы консультативная поликлиника, протонный центр, ПЭТ-центр, радиологический центр, корпус радионуклидной терапии на 37 активных коек и круглосуточный стационар на 312 коек, пропускная способность протонного корпуса учреждения составляет 1 200 пациентов в год. Проект по созданию центра медицинской радиологии реализован на территории Димитровграда по государственной программе "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий" в рамках исполнения поручения президента России.