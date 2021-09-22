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Региональный сосудистый центр создадут на базе больницы в Димитровграде

В этом учреждении смогут проходить лечение пациенты с острым коронарным синдромом, с острым инфарктом миокарда и с некоторыми видами острого нарушения мозгового кровообращения

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 22 сентября. / ТАСС/. Создание регионального сосудистого центра на базе стационара клинической больницы № 172 в Димитровграде в Ульяновской области начнется в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам в среду руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Отдельная тема - создание регионального сосудистого центра на базе стационара 172-й клинической больницы. Это будет центр, имеющий в том числе рентгенэндоваскулярную хирургию и ангиографическую службу", - сказа она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам Скворцовой, в этом учреждении смогут проходить лечение пациенты с острым коронарным синдромом, с острым инфарктом миокарда и с некоторыми видами острого нарушения мозгового кровообращения. "[Лечение в центре] снизит показатели летальности и показатели инвалидности после перенесенных сосудистых поражений", - считает руководитель Федерального медико-биологического агентства.

История клинической больницы № 172 ФМБА России началась с открытия в 1956 году в городе Димитровграде (ранее Мелекес) медсанчасти (МСЧ-65) - лечебного учреждения 3-го Главного управления при Министерстве здравоохранения СССР, которое занималось медицинским обслуживанием предприятий атомной отрасли. Оно было создано в связи со строительством научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР). В 1995 году МСЧ-65 была ликвидирована, вместо нее появилась МСЧ № 172, которая обслуживала только сотрудников НИИАРа. С 2006 года, в соответствии с распоряжением правительства РФ, медсанчасть взяла на обслуживание все население города Димитровграда.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияУльяновская область
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