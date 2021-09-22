Образовательный центр повышения квалификации в сфере онкологии открылся в Димитровграде

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 22 сентября. / ТАСС/. Специализированный образовательный центр для повышения квалификации медицинских работников, чья деятельность связана с онкологией, приступил к работе в городе Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщила журналистам в среду руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Центр появился на базе Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА.

"Сегодня мы открыли образовательный центр <…> с возможностью проводить повышение квалификации врачей разных совершенно профилей, связанных с онкологией, и среднего медицинского персонала", - сказала она.

Скворцова добавила, что в учреждении оборудован симуляционно-тренинговый центр. Кроме того, все операционные могут выйти на образовательный центр в онлайн-режиме. Это позволит проводить консультации врачей по ходу операции.

Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА - единственный в России и самый крупный в Европе комплекс замкнутого цикла ядерной медицины, в котором представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения. В центре оборудованы консультативная поликлиника, протонный центр, ПЭТ-центр, радиологический центр, корпус радионуклидной терапии на 37 активных коек и круглосуточный стационар на 312 коек, пропускная способность протонного корпуса учреждения составляет 1 200 пациентов в год. Проект по созданию центра медицинской радиологии реализован на территории Димитровграда по государственной программе "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий" в рамках исполнения поручения президента России.