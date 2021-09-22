Эксперт считает, что плато по заболеваемости COVID-19 в России ожидается в декабре

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости COVID-19 в РФ стабилизируется в середине - конце декабря, сейчас продолжается третья волна. Такое мнение выразил главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала " Москва-24 " в среду.

"Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина - конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем", - сказал он.

Главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" также отметил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости ковидом не покажет более высокие значения, чем летний. "По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск", - пояснил он.

"Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать", - добавил Тимаков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 230 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 333 557 случаев заражения, выздоровели 6 542 213 человек, умерли 200 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.