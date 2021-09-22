В Хорватии в 2022 году откроют второй по величине мемориал погибшим советским солдатам

ЗАГРЕБ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти небольшой общины (муниципалитет в регионе) Штригова при содействии руководства Меджимурской жупании (административно-территориальная единица страны), расположенной на севере Хорватии, а также посольства России в республике в первой половине 2022 года планируют возвести и открыть второй по величине и количеству захороненных мемориал погибшим в годы Второй мировой войны солдатам-красноармейцам. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС на открытии выставки фотографий времен Второй мировой войны, организованной в Штригове аппаратом военного атташе РФ в Хорватии, инициатор проекта, председатель общества "Память", историк-исследователь Дамир Яшаревич.

"На месте будущего мемориала под названием "Парк мира и дружбы" будут перезахоронены обнаруженные в разных частях данной общины и региона более 700 погибших в ходе сражений во Второй мировой войне бойцов Красной армии", - отметил Яшаревич, уточнив, что была проделана масштабная работа как по части подготовки соответствующей документации и переговоров с региональными властями, так и проведения поисков и эксгумации останков солдат.

По словам Яшаревича, место для создания мемориала выбрано около кладбища общины Штригова, чтобы, во-первых, осуществлялся соответствующий контроль и уход, а во-вторых, чтобы люди, посещающие могилы своих родственников, могли узнать о том, что их регион освобождали именно солдаты Красной армии. "Учитывая, что региональные власти взялись за этот проект, и безопасность, и дальнейший уход за мемориалом будут обеспечиваться властями", - уточнил он.

"Это захоронение в Штригове, где будут покоиться останки более 700 советских бойцов, станет вторым по размеру мемориальным комплексом после Батины, поэтому, естественно, мы готовы оказать и продолжать оказывать всяческую поддержку в его строительстве и сохранении, - подчеркнул посол России в Хорватии Андрей Нестеренко. - Но всего этого не было бы без общества "Память" и его председателя Дамира Яшаревича, который посвящал свое время поиску имен, останков, каких-либо упоминаний о погибших в этом регионе советских бойцах в 1945 году".