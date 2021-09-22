Лишь несколько школ в России перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

ГРАЦ /Австрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Единицы российских школ в настоящее время ввели дистанционный формат обучения из-за коронавируса, заявил ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своего визита в Австрию.

"Единицы школ", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос, сколько сегодня школ работает удаленно из-за ковида. Министр добавил, что учебные заведения работают в основном очно.

Ранее в Минпросвещения заявляли, что противоэпидемиологические меры будут усилены в школах в этом учебном году для обеспечения безопасности учащихся и учителей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 230 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 7 333 557 случаев заражения, выздоровели 6 542 213 человек, умерли 200 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.