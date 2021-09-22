В Дагестане более 1,5 тыс. социально значимых объектов подключат к интернету до конца года

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. социально значимых объектов в Республике Дагестан подключат к высокоскоростному интернету до конца года. 1,2 тыс. объектов, в том числе в отдаленных населенных пунктах, уже подключили, сообщили в среду в правительстве республики.

"Сегодня на заседании правительства премьер-министр Абдулпатах Амирханов сообщил, что в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" запланировано подключение 1 552 социально значимых объектов в регионе к высокоскоростному интернету, в состав которых входят 464 общеобразовательные организации, 501 фельдшерско-акушерский пункт, 51 учреждение культуры и другие социально значимые объекты", - сказали в правительстве республики.

Как рассказали в региональном правительстве, данный проект имеет для республики стратегическое значение.

"В результате его реализации граждане, проживающие в отдаленных населенных пунктах, получают возможность подключать домохозяйства к интернету, что способствует устранению цифрового неравенства", - добавили в правительстве Дагестана.