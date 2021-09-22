Супруга Ярошенко заявила, что представители спецслужб США трое суток избивали летчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками, задержавшие в 2011 году в Либерии летчика Константина Ярошенко, избивали его трое суток перед отправкой в США. Об этом в среду рассказала ТАСС жена россиянина Виктория Ярошенко.

"Его наголо раздели и посадили на табурет с тремя ножками. Так он просидел с 28 по 30 мая [2010 года]. Его били по голове, по пяткам, выбили зубы, душили. Прикованного к табуретке. Трое суток это продолжалось, - сказала собеседница агентства. - Когда его незаконно ввезли в США, у него не было ни паспорта, ни визы, таможня американская его не пропускала. Тогда ему подсунули какую-то бумагу. Он отказался [подписывать]. После этого его отвели в туалет и снова избили. Естественно он подписал. Ему просто деваться некуда было".

Супруга россиянина добавила, что американские медики, дававшие в те дни заключение о состоянии здоровья Ярошенко, написали, что никаких повреждений он не имеет. "Мы (жена и дочь Ярошенко) прилетели туда в сентябре. На тот момент у него еще сохранились синяки на ногах. Тогда же ему сломали палец на ноге, но он этого даже не почувствовал после этих побоев. А потом он начал хромать, потому что кость неправильно срослась", - отметила жена летчика.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Требование о расследовании

Со своей стороны вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников намерен обратиться к властям США с требованием провести всестороннее расследование обстоятельств, при которых российский летчик Константин Ярошенко подвергался пыткам после похищения агентами американских спецслужб.

"Я намереваюсь обратиться в связи с пытками российского гражданина Ярошенко как к правозащитникам США, с просьбой оказать содействие в расследовании, так и к властям США. Я считаю, что необходимо привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, пытавших Ярошенко как в Либерии, так и на территории США", - сказал правозащитник.

Мельников пояснил, что недавно беседовал по телефону с Ярошенко и летчик сообщил, что после его похищения агентами американских и либерийских спецслужб его пытали в специальной комнате, отбили внутренности, не давали спать и есть на протяжении трех суток, а затем вывезли на военную базу в США, где снова подвергли пытками и избиениям.

"Также Ярошенко сообщил мне, что он и его адвокаты больше не будут подавать ходатайств в интересах осужденного летчика из-за того, что они игнорируются американским правительством", - сказал Мельников. Россиянин назвал "ужасными" условия содержания в тюрьме города Данбери, где в помещении бывшей казармы располагаются 100 человек, а также на то, что ему не оказывается медицинская помощь. Он сообщил, что состояние его здоровья ухудшается.

"Ярошенко заявил, что его воодушевляет поддержка со стороны президента РФ Путина и российских властей и он надеется, что его, вместе со всеми незаконно удерживаемыми в тюрьмах США россиянами, вернут на родину", - заключил Мельников.

Ранее Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США), обратился в тюремный медпункт с жалобами на давление после сообщения о том, что американский суд отказался удовлетворить прошение о его освобождении. Об этом в среду рассказала ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.