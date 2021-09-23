В первом в Якутии центре финграмотности с начала года обучились свыше 30 тыс. человек

ЯКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Первый в Якутии центр компетенций по повышению финансовой грамотности обучил с момента запуска в 2021 году свыше 30 тыс. человек. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минфина.

"Региональный центр компетенций по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия) заработал с февраля 2021 года при Якутском финансово-экономическом колледже. В данный момент более 30 тыс. якутян приняли участие в мероприятиях центра", - сказали в министерстве.

Цели создания регионального центра - повышение финансовой грамотности населения, формирование у жителей разумного финансового поведения, навыков управления кредитной нагрузкой, защита от мошенников.

Так, центр запустил онлайн-уроки Банка России, которые может пройти любой школьник с доступом к интернету. В данный момент для школьников средних и старших классов идет марафон по финансовой грамотности "Финансы и я", куда входят тестирование, решение задач, встреча в формате онлайн с экспертом и творческие задания. Кроме этого, конкурсы, уроки, лекции и курсы по повышению квалификации охватывают педагогов, студентов, предпринимателей, пенсионеров, трудовые коллективы, жителей районов.

Центр ведет свои мероприятия преимущественно онлайн. "Онлайн-уроки абсолютно бесплатны. Дети могут благодаря центру участвовать в олимпиадах, а для мероприятий среди взрослого населения привлекаются эксперты регионального центра компетенций по финансовой грамотности, сотрудники Банка России, волонтеры финансового просвещения", - сказали в Минфине региона.

Работа ведется согласно стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. В Якутии работа по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения ведется министерством финансов республики с 2012 года. Анонсы вебинаров размещаются на сайте регионального центра - fingramyakutia.ru.