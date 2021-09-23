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Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь в Москве 23 сентября

Столбики термометров поднимутся до 12 градусов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 10-12 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс пяти градусов.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс восьми до 13 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс два градуса.

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