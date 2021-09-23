Свердловский губернатор подписал указ об увековечении памяти писателя Крапивина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Мероприятия по увековечению памяти писателя Владислава Крапивина, а также торжества в честь 85-летия со дня его рождения в 2023 году пройдут в Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики в четверг.

"Кабмину по поручению губернатора предстоит сформировать организационный комитет. Кроме того, в регионе будет разработан план мероприятий по увековечению памяти писателя, подготовке и проведения в 2023 году торжественных мероприятий в честь 85-летия со дня рождения Владислава Крапивина. Органам местного самоуправления рекомендовано разработать собственные планы, призванные сохранить память о командоре "Каравеллы" и его творчестве", - говорится в сообщении.

Решение о подписании указа глава региона принял в ответ на инициативу общественности, профессионального сообщества и семьи писателя.

Так, в 2023 году планируется провести всероссийский "Крапивинский фестиваль" с участием детских писателей, лауреатов премии Крапивина. В этом году, в декабре, ожидается премьера новой концертной программы Свердловской государственной детской филармонии - "Литературно-музыкального подношения В. П. Крапивину "Барабаны, паруса и шпаги". Также в этом году состоится традиционная всероссийская конференция с международным участием "Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка". А в середине октября в регионе вручат международную детскую литературную премию имени Крапивина.

О писателе

Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла" на Урале, автор таких произведений как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". Отряд "Каравелла" был организован Крапивиным в 1961 году, писатель руководил им более 30 лет, основные направления "Каравеллы" - морское дело, фехтование, история флота.

Писатель умер 1 сентября 2020 года, ему был 81 год.