Семьи тундровиков на Ямале получат комплекты для отпугивания диких животных

ТАСС, 23 сентября. Комплекты с сигнальными устройствами выдадут семьям тундровиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для отпугивания диких животных. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Ямала.

"Для кочевых семей Ямальского района, находящихся в зоне обитания белых медведей, приобрели комплекты для отпугивания диких животных. В них входят фальшфейеры, пусковые устройства-ракетницы с патронами и памятки с правилами поведения при встрече с медведями", - говорится в сообщении.

Наборы уже привезли в Сеяху, в ближайшее время решится вопрос с доставкой их до стойбищ оленеводов.

На Ямале животные периодически выходят к поселениям. Так, в августе 2021 года, по данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, семь белых медведей вплотную подошли к кочевым поселениям, такие случаи были зафиксированы в районе мыса Дровяной, пролива Малыгина, устья реки Ниутейяха. Позже правительство ЯНАО приняло решение переместить белых медведей в национальный парк.