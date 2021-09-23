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В Центре им. Чумакова назвали политическим вопрос признания другими странами "Ковивака"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вопрос признания в других странах вакцины от коронавируса "Ковивак" является в большей степени политическим. Об этом заявил в четверг генеральный директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24".

"Это вопрос все-таки в большей степени политический, потому что есть два аспекта, которые мы иногда не очень хорошо понимаем", - сказал он.

"Первый аспект - это регистрация в другой стране. Это вопрос сложный, длительный и связанный с вопросами аудита площадки, первичных документов, <...> соответствия проведенных исследований - доклиники, клиники - мировым стандартам. Эту работу мы ведем и, надеюсь, успешно. Другой аспект - это приезд [в другие страны] наших граждан, которые привиты той или иной отечественной вакциной. Мне кажется, этот вопрос больше находится в политической сфере и соответствующих соглашений", - пояснил Ишмухаметов.

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